16:36 29 травня Київ, Україна

Російську ФСБ зараз бояться виключно росіяни. Вони до смерті налякані, що за ними можуть прийти і кинути за ґрати, катувати чи змусити вирушити на війну. Дійсно, російська спецслужба здатна знайти і дістати будь-якого росіянина на своїй території, де б він не знаходився, у будь-який час дня та ночі. При цьому, коли мова заходить про боротьбу зі справжнім противником, який не поступається, а як показує практика, навіть переважає сили ФСБ, то спецслужби можуть лише розвести руками.

Звичайно, запобігати реальним диверсіям, чи то підриву, підпалюванню стратегічного підприємства, знищенню залізничного полотна, ліквідації колаборантів тощо, це не одне й те саме, що пошук за ip-адресою студента, який поставив “лайк” під постом якогось Навального.

Очевидно, що спецслужби рф досягли успіху, втім, як і решта силовиків, та й усі держслужбовці, у крадіжці держбюджету, кришуванні або навіть у рекеті. Як це не парадоксально, саме путін зробив спецслужбистів “імпотентами”, вимагаючи від них пошуку внутрішніх ворогів в особі опозиціонерів, протестувальників, незалежних журналістів і не більше. Тепер у росії просто не існує сили, яка б ефективно протистояла реальним диверсантам і партизанам. Щоб хоч якось виправдатись за той “хліб”, який їдять ФСБешники, вони, у свою чергу, періодично знімають ролики із затриманням “бендерівців”, у яких під час обшуку знаходять свастику та візитки Яроша.

Що ж, така ситуація в рф тільки на руку тим, хто працює на території агресора і готовий до повалення путіна та всього його режиму, а це не може не тішити.