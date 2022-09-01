У росії не вистачає ув'язнених для війни

7 серпня у Східній правозахисній групі повідомили, що офіцери з армії агресора відвідують в'язниці на окупованих частинах Донецької та Луганської областей для вербування ув'язнених. Достеменно відомо про найм у виправній колонії №38 м. Довжанськ (Свердловськ), виправній колонії №19 м. Кришталевий (Червоний Промінь), Єнакіївській виправній колонії №52 та Калінінській виправній колонії №27.

З 2014 року в цих місцях позбавлення волі утримується багато російських громадян, які з різних причин стали неугодними кремлівському режиму. Вони насамперед виявляють бажання взяти участь у війні проти України. Проте, окрім росіян, у в'язницях утримуються й українці.

У будь-якому випадку це свідчить про брак живої сили супротивника. Ймовірно, довгі роки, протягом яких путінський режим фальсифікував вироки, засуджуючи людей на тривалі терміни, тепер дають свої дивіденди. Навмисно саджаючи населення у в'язницю, путін, очевидно, розумів, що отримає додаткове “гарматне м'ясо” для війни. Адже російські в'язні тепер являють собою щось на зразок штрафбатів часів Другої світової війни. Їх можуть кидати на укріплені позиції українських захисників у лобову атаку, гнати через мінне поле, здійснювати розвідку боєм тощо. Доля тих, хто погоджується вступити до лав армії агресора з в'язниць Донецької та Луганської областей, така сама.