У Росії назвали умови деескалації на кордонах України

Російська влада, за Путіним, продовжує виставляти ультиматуми Україні та Західним країнам, виконання яких, нібито, призведе до відведення військ РФ від кордонів з Україною. Прес-секретар МЗС Росії Марія Захарова заявила: “Добитися деескалації навколо України можна дуже просто. Для цього треба припинити постачання Україні озброєнь. Відкликати з її території західних військових радників та військових інструкторів. Припинити військові навчання ЗСУ та країн НАТО. А також вивести все раніше поставлене озброєння за межі української території. Також відмовитись західним країнам від політики відкритих дверей. Київ, своєю чергою, має повернутися до нейтрального, позаблокового статусу”.

Заяви Захарової абсурдні. Вони, як і всі офіційні вимоги Кремля, звучать із глузуванням над Заходом та Україною.. У Росії мають розуміти, що їхні вимоги ніхто й ніколи не виконуватиме. Проте, ультиматуми також висуваються російським урядом.

Крім зухвалої і образливої заяви, Захарова фактично підтвердила своїми словами, що Росія створює напруженість на кордоні з Україною в той момент, коли наважилася заявити "добитися деескалації навколо України дуже просто". Тобто російське керівництво повністю контролює цей процес, а отже є головним і єдиним провокатором військових дій.

Це прямий сигнал для Заходу щодо введення санкцій проти Росії, доки ультиматуми не переросли у реальне військове протистояння.