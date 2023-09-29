Як виявилося, на думку ротів російської пропаганди, що говорять, в Україні немає того нацизму, проти якого з 24 лютого 2022 року "доблесно бореться друга армія світу". В Україні немає звичного антисемітизму, як вважали росіяни. Все, що є в нашій країні, за словами голів, що говорять, ненависть до єдиного нового ворога – “русні зі сходу”.
Мабуть, мало не вперше, пропагандисти в чомусь мали рацію. З погляду національної самоідентифікації, ненависть, а точніше неприйняття російського державного утворення як такого - не єдина риса, яка в нас є, однак одна з основних, яка стала такою, після повномасштабного вторгнення тієї самої "русні".
На думку пропагандистів, пояснити так званий "український неонацизм", який поки що не зрозуміло, чи відрізняється чимось від "західного англо-саксонського неонацизму-сатанізму" чи ні, цілком достатньо тим, що українці, з "незрозумілих причин", ненавидять росіян. Тому, стверджують голови, які говорять – “в Україні нацистський уряд і люди теж нацисти”.
Причини, м'яко кажучи, негативного ставлення до рф і всього, що з цим утворенням пов'язано, буде перераховувати зайвим. У той самий час в росії вважається цілком нормальним, як само собою належить висловлюватися щодо того чи іншого народу займенниками на кшталт "жиди", "чурки", "хохли", "вузькоокі" і т.д., заявляти про необхідність "вирізати і топити українських дітей”, загрожувати знищенням цілих країн за допомогою ядерної зброї та інше. А от українці “звичайно, нацисти” тому, що “перестали любити братський народ”, який окрім нападу у 2014 році, розв'язав повномасштабну війну на території суверенної держави, продовжує знищувати міста, вбивати, грабувати, гвалтувати мирних жителів, насильно депортувати українців, незаконно вивозити дітей на свою територію.
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