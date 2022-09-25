У Росії почалися масові відмови військових від поїздки в Україну

Оскільки багато хто в Росії почав відмовлятися їхати на війну в Україну, агресору доводиться припиняти відправку нових підрозділів. Це, у свою чергу, спричинило скасування відпусток для російських військових, які вже перебувають на фронтах. Крім того, командування окупантів скоротило час на реабілітацію поранених.. Їм навмисно спрощують діагнози, а лікарям рекомендовано оперативне втручання або за згодою командирів частин або після війни.

Якщо забути про те, що біля керма Росії залишається людина, повністю відірвана від реальності, то можна було б припустити, що Кремль вирішив знищити найбільш працездатне населення країни, причому якнайшвидше. Тож не дивно, чому росіяни не хочуть воювати. Останнім аргументом для окупантів залишалися гроші, які обіцяли у Кремлі за участь у війні, а також за травми чи компенсації родичам у разі смерті. Але навіть така мотивація перестає працювати.

Очевидно, що відмовників ставатиме дедалі більше, адже ціна в цьому випадку – життя та здоров'я. Все на законних підставах, а отже, до в'язниці їх ніхто не посадить. Помітка у військовому квитку на кшталт “схильний до зради” незабаром перестане мати значення, адже Путіну з його режимом залишилося недовго.