Каннський суд у Росії закликав до відповідальності школярів за те, що ті балувалися петардами та розклеювали у місті Канськ листівки на підтримку політв'язнів.

Двох із трьох учасників справи про “терористичну діяльність” засудили до умовних термінів, оскільки вони визнали провину. Третього хлопчика Микиту Уварова засудили до 5 років позбавлення волі. Він заперечує вину і не визнає, що зробив щось протизаконне.

Після того, як листівками зацікавилося ФСБ, хлопців притягли до відповідальності та взяли під арешт. Очевидно, що боротьба з “тероризмом” у Росії ведеться виключно з метою ліквідації опозиційного руху, однак у цьому випадку – переходить усі межі.

Усі учасники справи – неповнолітні. Водночас російські суди та правоохоронні органи, з огляду на Кремль, розплавляються з опозиціонерами жорстко, незважаючи на вік. У країні триває деградація влади до рівня сталінських репресій, проте, як довго це терпітимуть росіяни, не знає ніхто.