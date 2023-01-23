У Росії мобілізують усіх підряд

21:04 23 січня Київ, Україна

Після того, як Путін оголосив мобілізацію, наприкінці вересня минулого року, він заявив, що закликатимуть лише ті, хто має військову спеціальність і перебуває в запасі. У той же час безліч підтверджених випадків спростовують його слова. Російські військкомати забирають усіх: старих, молодих, IT-фахівців, іноземців, багатодітних батьків, терміновиків тощо.

Зокрема, мобілізованим чоловікам із багатодітних сімей вдалося заперечити своє право не їхати в Україну через суд. Їх відправили назад до Росії у розташування військових частин. Однак лише через кілька тижнів, відправили назад на фронт.

Винятком, мабуть, залишаються люди з обмеженими можливостями, котрі переміщаються на інвалідних візках. Хоча розуміючи, які люди сидять у Кремлі і ті, хто їм підкоряється, невдовзі, можливо, з'являться окремі підрозділи інвалідів, які керують дронами.