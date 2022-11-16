У Росії мобілізують навіть мерців

22:03 15 листопада Київ, Україна

Наприкінці жовтня сім'ї безвісти зниклого терміновика з крейсера "Москва", родом з Петербурга, прийшов повістка в день його народження. За нез'явлення йому загрожували притягненням до відповідальності. Проте вже більше півроку про корабельний кухар із колишнього “флагмана ЧС РФ” нічого не знають ні рідні, ні друзі. Сім'я зниклого розповіла, що терміновик перестав виходити на зв'язок 8 квітня, коли судно вийшло з порту Севастополя. Офіційної інформації про його загибель немає, а мати вже півроку намагається отримати хоч якусь інформацію від влади.

Очевидно, що хлопець загинув, як і багато членів команди Москви. Порядок денний свідчить про невимовний хаос, що твориться у військовій інфраструктурі. Безумовно, такі люди, як за фактом загиблі моряки, служать безвідмовною електоральною базою для Путіна в період виборів, проте взяти в руки автомат після першої смерті вони вже не можуть. Однак для Росії це норма. Дивує, як ще родичів не почали притягувати до кримінальної відповідальності за те, що вони, наприклад, приховують ухиліста.