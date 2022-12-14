У Росії хочуть створити собак-камікадзе

22:57 13 грудня Київ, Україна

Орловський депутат Віктор Макаров запропонував на сесії оцвітання під час обговорення проекту закону про наділення органів місцевого самоврядування повноваженнями щодо поводження з бездоглядними тваринами, тренувати бездомних собак підривати танки. Під час обговорення питання про притулки для тварин депутат від КПРФ запропонував направляти бездомних собак брати участь у бойових діях на території України. Як не дивно, але решта депутатів не підтримала ідею Макарова.

Заради справедливості, варто зазначити, що пропозиція депутата-комуніста, очевидно, має під собою основу піару і спроби показати свою одіозність Кремлю, тому що зараз це стало повальним трендом – хто пропонує найбожевільніші ідеї, той стає ближчим до Путіна, а значить і ближче до бюджетної годівниці. Адже якби решта депутатів підтримала шалену ідею Макарова, на цю справу мали б виділити певний бюджет, який, як завжди, осів би в кишенях чиновників.

Але той факт, що такі ідеї взагалі спадають на думку терористам також свідчать про нестачу в живій силі окупантів. Адже саме в Кремлі вигадали і розігнали ідею про “біолабораторії в Україні”, а отже, використання тварин у військових цілях цілком може стати робочим інструментом росіян. Тому не варто дивуватися, якщо пропагандисти піднімуть нову хвилю звинувачення у бік Києва, про “вибухи собак на російських базах, які втекли з біолабораторій США в Україні”.