У Росії хочуть створити міністерство пропаганди

11:47 12 листопада Київ, Україна

Депутат Андрій Гурулєв заявив: “Те, що стосується інформаційної війни. Звичайно, можна кричати, що ми сильно програємо. Основна проблема, як на мене, відсутність єдиного управління цією темою. Я взагалі створив би, чесно кажучи, міністерство інформації та пропаганди. Тут чого соромитись?”. Десь подібне вже було. Ймовірно, в романі Джорджа Оруелла «1984».

Гурулєв ще один зомбо-росіянин і, очевидно, не розуміє, що інформаційний фронт Росія програє, бо народ, незважаючи на блокування, цензуру та заборони, знаходить інформацію з незалежних джерел, які говорять правду. Крім того, наскільки б не була сильна пропаганда, факт десятків тисяч трун, що йдуть назад до Росії, ніяк неможливо приховати. Так само неможливо приховати факт репресій, злиднів, нестачі амуніції для мобілізованих, відсутність виплат за поранення та смерті.

Комічним виглядає сам факт створення такого міністерства. Навіть без офіційної централізації, всі інформаційні відомства РФ віщають єдину хибну або спотворену інформацію, з тезами і наративами, взятими з тих самих методичних вказівок надісланих із Кремля.

Чи буде створено відповідний орган у Росії чи ні, росіяни все одно дізнаються правду. Як батьки загиблих на крейсері «Москва» строковиків могли повірити у заяви пропагандистів, що їхніх синів “всіх евакуювали”, коли навіть командири говорили “не вижили”? Як дружини солдатів віритимуть Міноборони РФ, що “втрат немає”, тримаючи в руках “повідомлення про смерть”?

Дурні діди Кремля досі впевнені, що вдасться створити інформаційну “залізну завісу”, як це було за часів СРСР. Проте, якщо вони, все ж таки вирішуватися на авантюру з “міністерством інформації” це навіть добре, адже зайва багатомільярдна стаття видатків для бюджету агресора лише прискорить інфляцію та втрату ВВП.