16:53 15 жовтня Київ, Україна

Уряд росії доручив «Рособороннагляду» збирати особисті дані учнів шкіл, коледжів та вишів для передачі до Єдиного реєстру військового обліку. Постанову про розширення повноважень відомства підписав прем’єр рф михайло мішустін, повідомляють пропагандистські ЗМІ. Згідно з документом, збору підлягають відомості про тих, хто навчається у школах, коледжах, бакалавріатах, магістратурах та ординатурах. До Єдиного реєстру військового обліку планується заносити: паспортні дані, місце проживання та перебування, відомості про місце роботи та роботодавця, про диплом та освіту.

У сукупності з переписаним підручником історії, уроками під назвою "розмови про важливе" і тотальною пропагандою мілітаризму, підростаюче покоління в росії може дати гідну конкуренцію руху "гітлер’югенд".