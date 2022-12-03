У Росії фетиш на пральні машини

11:37 03 грудня Київ, Україна

Гарнізонний військовий суд у Москві відправив полковника з Генерального штабу збройних сил Росії Івана Мертвищева під домашній арешт на два місяці, за статтею про вимагання хабара. За версією слідства, він вимагав пральну машину у московського військкома вартістю "не менше 70 тисяч рублів".

Корупція – звична справа. Але чому саме пральна машина? Адже в Росії, як до 24 лютого, так, на жаль і зараз, побутова техніка не була дефіцитною.. Будь-який бажаючий міг придбати і пральну машину, і мікрохвильову піч, і телевізор. Можна було оформити кредит, нагромадити тощо. Але як рядові окупанти, так і, мабуть, офіцери, бачать "особливий шарм" в отриманні побутової техніки безкоштовно.

Своєрідний фетиш росіян ще більше принижує всю націю. Раніше в Інтернеті українці жартували – “може зібрати всім разом грошей на мільйони пральних машин, відправити до Росії та закінчити війну”? Після випадку з хабарем, ця пропозиція все менше схожа на жарт.