У гонитві за Європою: термін дії COVID-сертифікатів скоротили

Рішення про скорочення терміну дії документів про вакцинацію було ухвалено у зв'язку з аналогічними діями у Європі. Тепер після проходження повного курсу вакцинації відповідний сертифікат діятиме не 360 днів, а 270 днів.

Варто зазначити, що такі дії в ЄС були викликані випадками зараження новими штамами коронавірусу, які показали себе більш заразними. Вчені та медики Євросоюзу, а також деяких інших країн вирішили, що більш часті вакцинації дадуть ще позитивніший результат у боротьбі з вірусом.

Також не варто забувати про бустерну дозу, яка вже доступна в нашій країні та здатна надати додатковий захист від коронавірусу.. Як показали дослідження, а також неодноразове застосування третього щеплення в багатьох країнах світу, бустерна доза підвищує опірність організму до коронавірусної хвороби.

Перш ніж давати можливість щепитися додатковою дозою препарату від коронавірусу, вчені провели сотні досліджень і тільки після цього почали у винятковому порядку впроваджувати її у широкі маси людей. Так, мабуть, вийшло і зі зменшенням терміну повторної вакцинації, метод якої зараз використали в Європі і як наслідок в Україні.

Тому не варто сприймати частішу вакцинацію, як щось погане. Медики не мають наміру знищувати людство, як вважають деякі антивакцинатори. Масова вакцинація призведе до того, що незабаром COVID-19 і всі обмеження, що випливають з ним, залишаться в минулому.