В очікуванні дій: попередження російської агресії на полях Європи

Наступного тижня у Європі відбудеться одразу кілька переговорів за участю Росії. Перша відбудеться у понеділок, 10 січня, у Женеві в рамках діалогу між РФ та США з питань безпеки. Друге, засідання Ради Росія – НАТО, має відбутися у Брюсселі 12 січня. А третю зустріч заплановано на 13 січня у Відні в рамках Організації з безпеки та співробітництва в Європі - до неї входять як Сполучені Штати, так і Росія. Крім того, у вівторок, 11 січня, у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбудеться і засідання Ради Україна – НАТО. Усі зустрічі проводяться після того, як Росія зажадала гарантій щодо неприйняття України до Північноатлантичного альянсу.

Наступний тиждень обіцяє бути яскравим на політичній арені. У той же час необхідно зазначити, що Захід повинен діяти жорсткіше, ніж зазвичай. Це необхідно, якщо ЄС і США мають намір вести дипломатичний діалог з країною, яка використовує такі методи як прийом. Тобто Росія багато разів демонструвала в різні періоди свого існування, як добре і без роздумів вона може порушувати міжнародні пакти та договори.. Відповідь Заходу має бути чіткою, жорсткою і безальтернативною, звучати як наказ. Інакше інший підхід буде розцінений Путіним, як слабкість і, просто зобов'яже його продовжити агресію проти України і, більш того, країн Прибалтики.