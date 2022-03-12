У загонах рашистів додалося нечисті

Заклик на війну ув'язнених із російських в'язниць відбувався ще за часів чеченських воїн, коли окупанти зазнавали поразки. Про це говорив Джохар Мусаєвич Дудаєв – перший президент Чеченської республіки Ічкерія. Тепер, рашисти почали застосовувати ту саму тактику. У в'язницях Ростовської області з ув'язненими проводять політ-розмови і обіцяють амністію в тому випадку, якщо вони вирішать воювати на боці агресора.

Крім арештантів, на війну залучають найманців з Близького сходу, переважно сирійців, що воюють за Асада Башара – друга “бункерного”. Жителям Сирії обіцяють платити від 1000 до 1500 доларів за участь у війні проти України.

Також стало відомо, що ПВК «Вагнера» оголосила набір до лав найманців абсолютно всіх, знявши при цьому більшість обмежень.

Все це говорить про те, що у рашистів не вистачає живої сили, яка б сприяла просуванню окупантів углиб України. Їхні сили виснажені, і вони продовжують залучати недосвідчених людей, яких відправлять на вірну смерть.