Все, що зараз відомо про “фундаментальну трансформацію”, про яку повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, так це те, що в Альянсі планують “посилити східні рубежі”. Як пояснив генсек, це пов'язано із "можливою майбутньою агресією" з боку країни-агресора.

На даний момент готуватимуться пропозиції учасниками Альянсу, які розглянуть на саміті у червні 2022 року у Мадриді.

Про яку "трансформацію" йдеться поки що не зрозуміло. Проте, якщо вона стосуватиметься зміцнення східних рубежів НАТО, то будь-якою зміною чи реформацією і, тим більше, трансформацією це назвати важко. Якщо для перекидання військ і техніки Альянсу необхідний настільки довгий бюрократичний процес, то ефективність цього військового блоку зазнає великих сумнівів. В умовах реального конфлікту, який щодня забирає безліч життів, а агресор може почати експансію на Захід у будь-який момент, дії НАТО дуже неоднозначні.

З огляду на попередні невдалі спроби утихомирити агресора, трансформація має бути ґрунтовною, аж до заміни деяких статей НАТО. Найсильніший військовий блок у світі боїться застосовувати силу і навіть надавати підтримку Україні, державі-партнеру, якій, як випливає з Будапештського меморандуму, має бути гарантована безпека від США та Великобританії. Незважаючи на оголошені зміни в майбутньому, малоймовірно, що Йєнс Столтенберг, враховуючи його боягузливу позицію, а в минулому (не виключено, що й у теперішньому) ультраліві погляди (підтримка соціалізму та комунізму), вибере дії замість слів та погроз.

Як показала війна в Україні, озброєні формування рашистів становлять серйозну загрозу в основному мирному населенню, а слово “бункерного” та загрози уряду Кремля такі ж дієві, як і їхні бойовики. Проте НАТО продовжує боятися погроз та слів господаря Кремля і навіть не може надати нормальної підтримки озброєнням для України. При цьому більше 70% населення країн-учасниць підтримують запровадження миротворчої місії для підтримки нашої держави, не кажучи вже про закрите небо, літаки та танки, які мають поставлятися без прохань з боку Києва.. Очевидно, що Альянсу настав час змінити свого генсека, який, до речі, обіймає цей пост “генерального секретаря” невластиво довго, та й пост генсека з'явився також разом із його приходом.