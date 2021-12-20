"У нас стріляють, а ми не ведемося" - провокації з боку РФ на Донбасі

Провокаційний вогонь відкривають із позицій НЗФ (незаконні збройні формування), які складаються переважно з військовослужбовців Росії. Проте українські військові відкривають вогонь лише у разі нагальної потреби і не відповідають на провокації.

“Противнику нічого робити. Взяв зброю і пульнув. Може, влучу. У них нещодавно ротація була і вони ще не знають: хто, де, що і як знаходиться. І вони ведуть провокаційний вогонь, щоб ми засвітилися. Але оскільки нам попередники сказали, ми тут уже не перший день і не перший місяць, то вже більш-менш вивчили противника: що одних, що інших, що третіх. Ну, у них тактика ще радянська, совдепівська”, – прокоментували ситуацію бійці ЗСУ.

Нещодавно до укриття українських військових потрапив снаряд із реактивного гранатомета, але, на щастя, не вибухнув. “Підривник цілий. Просто її зігнуло. Вона ще й підписана. Щоправда, тут не розбереш. Два дні тому на пост прилетіла. Щовечора, починаючи з 16:00-16:30, таке прилітає. І міни калібру 82 мм, із АГС (станковий автоматичний гранатомет) починають працювати теж”, - пояснив один із українських військовослужбовців.

Такі провокації можуть становити велику небезпеку. На жаль, українські військові повинні себе стримувати не лише, щоб не виявити себе, а й тому, що це може призвести до повномасштабного вторгнення Росії, про яке говорять останнім часом. Україна у цій війні лише захищається, але Росія використовує свої ЗМІ, щоб перевертати ситуацію “з ніг на голову” і говорить про нашу країну як про агресора. Це дозволяє вербувати нових головорізів до лав армії РФ і в деяких випадках виправдовувати економічний спад держави, поки влада Кремля обкрадає власний народ.