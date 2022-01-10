У МОЗ розповіли, скільки дітей можна перевозити в шкільному автобусі під час карантину

13:10 28 серпень Київ, Україна

Сьогодні під час брифінгу МОЗ були розглянуті вимоги, котрим повинні соответвовать шкільні автобуси.



Ось основні з них:



- кількість дітей в шкільному автобусі не повинна перевищувати кількості місць;



- важливо, щоб всі водії були забезпечені масками;