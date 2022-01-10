У МОЗ розповіли, скільки дітей можна перевозити в шкільному автобусі під час карантину

Сьогодні під час брифінгу МОЗ були розглянуті вимоги, котрим повинні соответвовать шкільні автобуси.
Ось основні з них:
Ось основні з них:
- кількість дітей в шкільному автобусі не повинна перевищувати кількості місць;
- важливо, щоб всі водії були забезпечені масками;
- обов'язковий контроль стан здоров'я водіїв, які працюють - тобто забезпечення термометрією;
Міністр також додав, що в салоні шкільного транспорту повинна проводитися дезінфекція до початку і після закінчення робочого дня.
Нагадаємо, що в оновлених вимогах щодо навчального процесу з 1 вересня також розроблені рекомендації для організації харчування.
Наприклад, керівник навчального закладу повинен скласти графік харчування.
Організовувати мультипрофільного харчування по типу "шведського столу" та шляхом самообслуговування на період карантину не можна.
За столом повинно бути не більше чотирьох чоловік. Відстань між столами не менше 1,5 м.
Всі працівники харчоблоку повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту з розрахунку 1 захисна маска на 3:00 роботи.
Міністр також додав, що в салоні шкільного транспорту повинна проводитися дезінфекція до початку і після закінчення робочого дня.
Нагадаємо, що в оновлених вимогах щодо навчального процесу з 1 вересня також розроблені рекомендації для організації харчування.
Наприклад, керівник навчального закладу повинен скласти графік харчування.
Організовувати мультипрофільного харчування по типу "шведського столу" та шляхом самообслуговування на період карантину не можна.
За столом повинно бути не більше чотирьох чоловік. Відстань між столами не менше 1,5 м.
Всі працівники харчоблоку повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту з розрахунку 1 захисна маска на 3:00 роботи.
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