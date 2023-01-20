У Москві та області розмістили ППО

20:37 20 січня Київ, Україна

Путін боїться. Атаки у мирних містах України не можуть залишатися без відповіді. Раніше, безпілотники долетіли до стратегічних аеродромів в Енгельсі та Рязані. А ці міста знаходяться далі від лінії фронту, аніж столиця РФ.

Комплекси С-400 розмістили на Досвідчених полях, Тимірязівській сільгоспакадемії, між парками «Сокільники» та «Лосиний острів». Автори, які надіслали фотографії ППО, зазначають, що С-400 розміщені впритул до житлових забудов. Крім того, з'явилася інформація, що військову техніку помітили на Рубльово-Успенському шосе, а також у Коптєві.

Не виключено, що Путін готується до чогось більшого, адже Україна, незважаючи на терор агресора, не завдає ударів по цивільній інфраструктурі супротивника.. Крім того, за минулі 10 місяців війни, неодноразово з'являлися свідчення, як у Росії, у різних містах, перевіряли та готували бомбосховища та підвали.

Разом з тим, пропагандисти не замовкають про необхідність завдати ударів країнам Заходу. Можливо, саме до цього і готується Путін, адже з Московської області в Україні ракети не запускаються і, відповідно, для ЗСУ немає сенсу знищувати будь-яку інфраструктуру в цьому районі. Час покаже.