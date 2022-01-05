У медіа-сфері України очікується посилення впливу проросійських сил

21:01 24 серпень Київ, Україна

Напередодні місцевих виборів відбудуться зміни в українській медіа-сфері.

Про те, чого саме чекати, розповів Дмитро Золотухін - експерт Інституту постінформаційного суспільства, медіаексперт, заступник міністра інформполітики (2017-2019 рр)

"Медіа-посилення в контексті місцевих виборів я очікую виключно від тандему Медведчук-Шарій. Навіть" Голос ", який може співпрацювати або не співпрацювати з платформами Starlight Media, зрозумілий і прозорий.

Мені здається, що перед місцевими виборами (якщо Зе-команда вирішиться їх проводити і не переносити) проросійські ресурси і в телеформаті, і в онлайн-медіа (YouTube і Facebook) максимально посиляться за допомогою фінансів. Я чітко бачив це на прикладі парламентських виборів 2019 го року в статусі заступника міністра інформполітики.



Можливо, мова не йде про переділ медіа-власності, який по суті вже пройшов. Адже Медведчук тепер володіє частиною "1 + 1". Однак, фінансовий важіль проросійських сил неминуче буде посилено ".