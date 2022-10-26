У машині кремлівських пропагандистів було знайдено вкрадені речі

10:50 26 жовтня Київ, Україна

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну відзначався найвищий рівень мародерства окупантів. На початку світ здивувався, що росіяни тягнуть з українських будинків, здавалося б, банальні побутові речі: пральні машини, мікрохвильові печі, покришки для автомобілів, спідню білизну, шкарпетки, одяг тощо. Згодом з цією думкою звиклись і стали сприймати це як частину культури "російського солдата".

Проте, як відомо, у росії крадуть усі, і це вважається нормою. Після одного з прильотів на Херсонщині, український співробітник одного з місцевих інформаційних телеграм-каналів зробив фото «Газелі» кремлівських пропагандистів. Вибуховою хвилею в автомобіля вибило шибки і виявилося, що в салоні битком набито награбованих речей з українських будинків: електрочайник, матраци, покривала, одяг, інша техніка та електроніка.

Незалежно від фінансового достатку, росіяни не гидують красти. І крадуть вони все, що, на їхню думку, “погано лежить” або можна забрати силою. Це частина їхньої культури, що щільно укорінилася, мабуть, з часів Золотої орди, нащадками якої вони всі і є.