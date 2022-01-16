У Маріуполі люди вийшли на мітинг через відключення світла

Місцеві жителі Маріуполя говорять про тривалі відключення електроенергії. За їхніми словами, відключення відбувалися і в колишні роки, проте тепер світла не буває все частіше і довше. Більше того, на новорічні свята люди повідомили про те, що світло відключили на кілька днів.

Після того, як мешканці міста почали скаржитися, намагалися додзвонитися та повідомити в енергокомпанію про несправність, а їм так і не відповіли, вони вийшли на вулицю та перекрили рух транспорту. За словами одного з мітингувальників, жодних зіткнень не було і незабаром приїхав керуючий енергокомпанією. Він пояснив ситуацію зі світлом та через 15-20 хвилин подачу електрики відновили.

Операційний директор Донбаської паливно-енергетичної компанії (ДПЕК) «Донецькі електромережі» Дмитро Шпуталов пояснив ситуацію з відключенням тим, що електроцентраль потребує ремонту та у зв'язку зі зносом та поганою погодою відбуваються відключення. Також, Шпуталов підкреслив, що цього року області виділили 300 млн грн на ремонт, що за його оцінками дуже мало.

Варто нагадати, що міністр енергетики України Герман Галущенко перед Новим Роком запевняв українців, що віялових відключень не буде, а якщо електрику відключатимуть, то лише у разі проведення ремонтних робіт. При цьому міністр наголосив, що під час проведення ремонтних робіт, енергокомпанії мають надавати мешканцям альтернативне джерело живлення. Що ж тоді відбувається у Маріуполі?

Якщо це все ж таки віялові відключення, то, ймовірно, Галущенко слід замінити на більш компетентну і чесну людину. Якщо не віялові, а ремонтні, то питання у міністра енергетики мають виникнути спочатку до Шпуталова, а потім до енергокомпанії, яка не виконує покладених на неї зобов'язань.. Слід зазначити, що місцеві жителі говорили про регулярне відключення світла вже не перший рік. Ймовірно, справа все ж таки в компанії, яка постачає електрику. У будь-якому разі, якщо це питання так і залишиться у підвішеному стані, справу мають взяти на контроль в апараті президента, оскільки ситуація вкрай не приємна, в умовах гібридної та гарячої війни з Російською Федерацією, яка може використати цю новину для підриву авторитету влади Києва.