У Криму почали масово продавати нерухомість

Ще на початку березня 2022 стало відомо, що співробітники фсб рф почали виїжджати з Криму і продавати свої квартири. Це був перший “дзвіночок”, що невдовзі півострів має повернутися під контроль України. Однак, зомбоване населення росії ні про що не хвилювалося, а влітку багато хто, за браком альтернативи, вирушив до Криму на відпочинок.

Варто зазначити, що навіть після перших ударів по військовому аеродрому в Новофедорівці, росіяни здебільшого повірили у версію пропаганди про “головотяпство” на авіабазі, внаслідок якого і стався вибух. Однак наступні "бавовни" на військових об'єктах, а також регулярне застосування окупантами ППО над усією територією півострова (особливо в районі керченського мосту), розплющило очі росіянам. Вони масово почали покидати Крим і заразом продавати свої квартири та іншу нерухомість.

Заспокійливі казки від пропагандистів перестали діяти. Коли цивільні окупанти побачили вибухи на власні очі, а деякі почули свист осколків над головами, вони знову переосмислили, чий насправді Крим.

Іронія полягає в тому, що, купуючи нерухомість на півострові, вони робили це з порушенням міжнародного права, оскільки ніхто в цивілізованому світі так і не визнав анексію Криму. Поспіхом залишаючи окуповану територію і виставляючи на продаж своє майно, росіяни можуть передати його, "як жест доброї волі" законним власникам Криму, не отримавши при цьому ні гроша.