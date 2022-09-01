У Криму почали готуватися до приходу ЗСУ

З 2014 півострів Крим залишається захопленим російськими окупантами. Після сфальшованого референдуму, проведеного з порушенням міжнародних норм, кримчани, що залишилися на території півострова, до кінця так і не змирилися з приходом росії. Водночас за 8 років кремль довів, що під українським керівництвом у Криму жилося краще. Корупція, правопорушення з боку маріонеткової влади, свавілля російських спецслужб, підвищення цін на види послуг і товарів, погіршення якості продуктів, нескінченні проблеми з водою відкрили завісу таємниці, за якою ховався «російський світ».

Безумовно, на півострові до 2014 року знаходилося найбільш проросійське налаштоване населення України. Це пов'язано з туристами із росії, а також з постійною трансляцією пропаганди по телевізору. Проте з початком повномасштабного вторгнення виявилося, що багато кримчан чекають на прихід ЗСУ та повернення на правах колишньої автономії до складу України.

Згідно з заявами представників Головного управління розвідки, у Криму організувалися групи партизанів. Так само як на окупованій частині Запорізької та Херсонської областей, незабаром має з'явитися інформація про успішні диверсійні роботи кримчан у себе вдома.

І нехай більшість росіян на материковій частині своєї країни сприймають Крим як частину росії, співробітники кремлівських спецслужб, невдовзі після 24 лютого, масово почали виставляти на продаж свою нерухомість. Очевидно, що невдовзі Крим “повернеться до рідної гавані”, але перед цим у ньому ще встигнуть прославитися місцеві партизани.