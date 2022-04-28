У Криму змінюються настрої

Після успішної ліквідації українцями флагмана чорноморського флоту рф, ракетного крейсера "москва" росіяни перебувають у шоці. Затоплення крейсера стало символом «безглуздої» та явно програшної війни. Версія міністерства оборони щодо детонації снарядів та потоплення крейсера в момент буксирування у бік Севастополя не тільки не заспокоїла росіян, а й повергла у глибоку депресію.

Російські пабліки рясніють «стурбованими» повідомленнями: «Все. Затонув. Росія-24.», «Дуже сумно це все. Важко уявити день флоту без москви на рейді», «Хороша новина: глибини моря на всьому маршруті до 60 метрів, так що навіть легководолази – аж у дорогу. Дуже хороша новина: АРС (аварійно-рятувальні служби) ЧФ – визнаний лідер у своїй галузі. З надією!», «З надією на що, соромлюся запитати?», «У п*зду! Я путінськими победами ситий по горло! 20 років ебл*м торгували, щоб флагман утопити! Встали, блять, з колін з голою дупою. Остоп* зробив цей цирк! Одні під кулі лізуть, інші яхти купують, ціною з авіаносець, треті підуть по телевізору про велич росії, живучи в Італії. Піпл хаває! Лохи!», «Путін, ти виродок. Шойгу, ти виродок. Ви говно!! Ми вам вірили!», «Ганьба! Спочатку відступ від Києва, тепер знищений флагман флоту. Нещодавно ще й заступника начальника ЧФ хохли вбили. Походу, все реально х*ево», «Ось вам, сука, і хохли чубаті, нах*й. Мінами закидали все і заеб*ся, сидять щури еб*чі і іржуть. Це дуже велика втрата».

Російські військовослужбовці вже не вірять у «перемогу» до 9 травня, а ставлення до «спецоперації» – навіщо ця війна була потрібна. У штабах та частинах переполох, всі готуються до того, що «полетять голови». Крім того, серед військових немає ілюзій щодо екіпажу «москви» – якщо є живі, то це диво… Але ще невідомо, що на них чекає після реабілітації… За інформацією деяких ресурсів, карети швидкої допомоги доставили до Севастополя 14 моряків, зокрема, й начальника медичної служби корабля, тоді як доля інших 496 членів екіпажу невідома.

З метою недопущення поширення проукраїнських настроїв в окупованому Криму там «з кожним днем посилюється пропаганда військової агресії проти України».

Так, у місці масового відпочинку дітей та їхніх батьків – у дитячому парку Сімферополя встановили інсталяцію літери Z – російського символу війни проти України. Головний акцент пропаганди, націленої на виправдання та популяризації війни, – молодь, підлітки та діти.

У багатьох школах та дитячих садках Криму пропагують війну росії проти України, змушуючи дітей «писати листи на фронт».

Писати скоро буде нікому.