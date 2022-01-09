У Криму блокують доступ до українських медіасервісів

Провівши моніторинг інтернет-провайдерів у різних населених пунктах півострова Крим, Кримська правозахисна група повідомила, що проросійська влада повністю блокує такі сайти: «Цензор.ні», «Слід.ні», «Sprotyv.info», «Uainfo.org», «Blackseanews », «112 телеканал», «Apostrophe.ua», «Головком», «Головне», «Громадське радіо», «Центр журналістських розслідувань», «Podrobnosti.ua», «Стрічка», «Toneto.net», «ТСН », «Depo», «Українська правда», «РБК Україна», «Дзеркало тижня», «Херсон Daily», а також сайти «Кримської правозахисної групи», «Лінкедін», «Меджлісу кримськотатарського народу», «Свідків Єгови», "Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України" та організації "Хізб ут-Тахрір".

Очевидно, що на півострові необхідно безперервно підтримувати російську пропаганду, щоб не дозволити кримчанам почати думати. Тому російська та проросійська влада в Криму блокує українські ресурси, щоб не дати людям можливість дізнаватися правду про коронавірус, події на Донбасі, на їхньому рідному півострові, а також у решті світу.. Такі заходи дозволяють Кремлю переконувати народ Криму, що в їхніх бідах винна Україна та США, а Росія намагається їм допомогти.. Водночас, це Путін перетворив півострів на військову базу і не може вирішити водну проблему. .