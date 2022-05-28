У Кремлі готуються змінити владу

Джерела, близькі до влади противника, стверджують, що "бункерного" збираються змінити іншу людину. Це стало наслідком його керівництва під час війни з Україною.

З одного боку, є табір, у якому підтримують захоплення нашої країни. Проте ці люди незадоволені, що й керівник діє “м'яко” і може досягти поставлених цілей.

З іншого – сили, які виступають за припинення наступу та виведення військ. У цьому таборі олігархи, які втратили мільярди через амбіції “бункерного”. Вони не очікували на такі жорсткі наслідки для себе.

Так чи інакше, якщо вірити джерелам, наближеним до влади в Кремлі, догляд Путіна, силовий чи добровільний, вже не далеко. Наразі йдеться лише про те, хто займе його місце.. Водночас зміна керівника у Кремлі може не дати бажаного всіма українцями результату, якщо владу отримають представники силових структур.