У конфлікті між Вірменією та Азербайджаном краще тримати нейтралітет
20:19 08 жовтень Київ, Україна
Заклики політиків зайняти ту чи іншу сторону в конфлікті в Нагірному Карабаху - деструктивні і можуть мати наслідки.
Так вважає політолог Сергій Биков у четвер, 8 жовтня.
"Я вважаю, що будь-які політичні заяви із закликами стати на сторону Вірменії або Азербайджану є деструктивними і в результаті призводять до одного - ми втрачаємо дружбу або з Азербайджаном, або з Вірменією", -
вважає Биков.
Україні досить небезпечно втрачати дружні контакти з сусідніми країнами.
"З Азербайджаном ми такого допустити не можемо, оскільки ми і так вже посварилися зі своєю країною-сусідкою, а впрягатися в інші міжнародні конфлікти нам, щонайменше, не варто", - переконаний експерт.
Уряд України зайняв єдино вірну позицію, запропонувавши обом сторонам мирне врегулювання.
"По-хорошому, абсолютно правильну позицію заявила українська влада, що ми пропонуємо обом сторонам мирне врегулювання процесу. Але при цьому я вважаю, що для України було б вигідно обом цим сторонам, спокійно, тихенько, без зайвого розголосу поставляти зброю, і одній, і іншій стороні. Хоча якщо від нас нічого не залежить в цьому військовому конфлікті, хоч грошей заробимо", - резюмував Биков.
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