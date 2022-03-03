У конфлікті між Вірменією та Азербайджаном краще тримати нейтралітет

20:19 08 жовтень Київ, Україна

Заклики політиків зайняти ту чи іншу сторону в конфлікті в Нагірному Карабаху - деструктивні і можуть мати наслідки.

Так вважає політолог Сергій Биков у четвер, 8 жовтня.

"Я вважаю, що будь-які політичні заяви із закликами стати на сторону Вірменії або Азербайджану є деструктивними і в результаті призводять до одного - ми втрачаємо дружбу або з Азербайджаном, або з Вірменією", - вважає Биков.

Україні досить небезпечно втрачати дружні контакти з сусідніми країнами.

"З Азербайджаном ми такого допустити не можемо, оскільки ми і так вже посварилися зі своєю країною-сусідкою, а впрягатися в інші міжнародні конфлікти нам, щонайменше, не варто", - переконаний експерт.

Уряд України зайняв єдино вірну позицію, запропонувавши обом сторонам мирне врегулювання.