У Китаї виявили новий геніпавірус «Лан'я». Як повідомляють у ЗМІ, його симптоми - лихоманка, втома, кашель, анорексія, міалгія, нудота та блювання. Його порівнюють із вірусом Ніпах, від якого, на жаль, вакцини немає, а летальність становить від 40% до 70%. Наразі зафіксовано 35 заражених.

Як не дивно, захворювання знову виявили у Китаї. Вірус має тваринне походження. Не варто вірити в теорії змови, проте, інформація про біологічні лабораторії, що працюють над виробництвом бактеріологічної зброї в росії та Китаї, змушують замислитися про протилежне. До речі, в перші години після виявлення вірусу про нього, як під копірку, заговорили виключно російські та білоруські ЗМІ (не рахуючи китайських).

Також варто відзначити, що спалахи вірусу Ніпах були і раніше. Усі вони відзначалися у Південній Азії. Тільки у 3 випадках з 13, кількість заражених перевищувала 35 осіб. І всі спалахи вдалося погасити, незважаючи на передачу повітряно-краплинним шляхом та при тісних контактах, а також з інкубаційним періодом від 4 до 45 днів.

Дивно, що останні два роки, з початку поширення COVID-19, подальших мутацій вірусу, спалахи віспи мавп до теперішнього вірусу «Лан'я»-Ніпах, з'являються епідемії захворювань, над патогенами яких працювали в російських та китайських біолабораторіях.

Безумовно, якщо новий вірус стрімко поширюватиметься і матиме схожий характер з Ніпах, це дозволить путіну заморозити військовий конфлікт в Україні, оскільки спостерігаючи тенденцію зі світовою пандемією, коли за 2 роки заразилося понад 700 млн осіб, нова зараза може “викосити” від 40 до 70 (%) всього людства. Навіть сама ймовірність цього змусить Захід піти на вимушені локдауни, що, безумовно, вплине на підтримку України.

Крім того, якщо вірус все ж таки почне стрімко поширюватися по світу, це буде виглядати вкрай дивно, якщо згадати, наскільки жорстко в Китаї дотримуються карантинних обмежень.

Все це викликає, як мінімум, підозру. Часті спалахи вірусних захворювань, які ніяк не провокують один одного, штовхають на думки про те, що у світі не тільки не припинили розробку біологічної зброї, а й регулярно її застосовують.