У Києві тече звичайне життя на тлі ескалації

Незважаючи на оточення України російськими військами, паніки у країні немає. Кияни поділилися своїми планами на найближче майбутнє. Хтось планує відпустку, у когось черга з клієнтів розписана на 2 тижні вперед, хтось каже, що не збирається припиняти свій абонемент у спортзалі з метою підтримки фізичної форми. У Києві тече звичайне життя. Люди не скуповують продукти, а у театрах збираються аншлаги.

Водночас, українці говорять про почуття легкої тривоги. “Є трішки стресу, але це природний нормальний процес, коли ти живеш у країні, яку оточують, є причини завоювання чи війни. А що ми можемо змінити? Біля роботи я маю бомбосховища, і я знаю, як у нього пройти”, - поділився своїми роздумами киянин.

В Україні готові до будь-яких варіантів подій. Уряд інформує населення про реальні події, але не нагнітає обстановку, як це роблять російські пропагандисти. Окупація частини областей країни триває вже 8 років. За цей час українці звикли до постійних інформативних та агресивних випадів Кремля. Неодноразово відбувалася ескалація на Донбасі. Прибуваючи у стані війни з Російською Федерацією, оточення України військами супротивника звичайна справа, проте у разі нападу атака агресора буде відбита, оскільки більша частина населення захищатиме свою батьківщину. Тож українці й не панікують.