У Казахстані з'явився лідер опозиції

Мухтар Аблязов, колишній міністр енергетики Казахстану (1998-1999 рр.) та банкір, оголосив себе лідером протестувальників. У 2009 році, Аблязова позбавили його банку – «БТА-банк», звинуватили у шахрайстві, підготовці вбивства, розтраті державного бюджету та заочно засудили до довічного позбавлення волі. У Росії його також звинуватили і заочно засудили до 15 років в'язниці, за нібито крадіжку 58 млрд рублів. Водночас, Аблязов є лідером опозиційного руху «Демократичний вибір Казахстану» та проживає у Франції.

“Я вважаю себе лідером опозиції. Щодня протестувальники дзвонять мені і запитують: Що нам робити? Ми стоїмо тут: що нам робити?», - заявив колишній міністр енергетики. Водночас він заперечує свою причетність до організації протестів. При цьому Аблязов переконаний, що зовнішнього фінансування та організації не було, натякаючи на Захід, і мітинги виникали десь усередині країни.

Незважаючи на те, що лідер опозиції заявив про непричетність Заходу, він закликав США, НАТО і ЄС втрутитися і вирвати Казахстан з ореолу впливу Москви. На його думку, якщо цього не зробити, Путін поверне країну в щось подібне до СРСР: “Інакше Казахстан перетвориться на Білорусь, і президент РФ Володимир Путін буде методично нав'язувати свою програму — відтворення структури, подібної до Радянського Союзу”. Крім того, Аблязов додав, що військові сили ОДКБ, які були введені на прохання Токаєва – "це Росія та Путін успішно розпочав захоплення Казахстану". Також колишній міністр енергетики підкреслив, що втеча Назарбаєва нічого не дає і перший президент республіки, як і раніше, керує країною з-за кордону (зокрема, діями Токаєва).

Щоб досконально розібратися у ситуації, чому Мухтар Аблязов залишив країну у 2009 році, необхідно проводити окреме розслідування. Але якщо він є опозиціонером, його діяльність однозначно не влаштовувала чинної влади під керівництвом Назарбаєва. Ймовірно, що Аблязова все ж таки підставили та відібрали великий бізнес в особистих цілях. Незважаючи на його особисту ситуацію, яка може впливати на висновки та випади у бік чинної влади в Казахстані, заперечувати висновки екс-міністра енергетики складно.

Ввівши “миротворчі” війська в республіку Казахстан на прохання легітимного та законного президента Токаєва, Путін здійснив те, чого не зміг зробити у 2014 році з Україною. Той час показав і навчив главу Кремля, як діяти у разі чергового "майдану" у будь-якій іншій радянській республіці. До речі, у Казахстані вже діють російські військові групи, які брали участь в анексії Криму та організації сепаратистів на Донбасі.. На жаль, для опозиції та протестувальників момент ймовірно вже втрачений і Аблязов тепер може тільки міркувати про те, яким би він був хороший лідер, якби не побоявся повернутися на батьківщину. Водночас, запровадивши російську армію в Казахстан, Путін продемонстрував опозиційним силам, у всіх колишніх республіках СРСР, у тому числі й самій Росії, які перебувають під впливом Кремля, як буде, якщо хтось вирішить затіяти революцію. Поки що, Україна та Грузія, єдині кому вдалося вирватися з-під прямого впливу Кремля в пострадянський період.