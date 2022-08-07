В июне количество заболевших коронавирусом уменьшится

13:59 16 травня Київ, Україна

За прогнозами українських вчених, в кінці травня слід очікувати спад епідемії КОВІД-19

Вчені з проекту "ФОРСАЙТ COVID-19" Світового центру даних "Геоінформатика та сталий розвиток" при КПІ ім. Ігоря Сікорського прогнозують спад епідемії коронавируса в третій декаді травня.



Про це повідомляє прес-служба КПІ.



Так, дані вдалося отримати завдяки моделюванню, яке вдалося зробити, використовуючи нейронну мережу Back Propagation. Результати дослідження показали, що в період з 6 по 20 травня Україна буде виходити на "плато" захворюваності: 400-550 нових інфікованих в день.



А вже в третій декаді травня цього року, прогнозують вчені, можливий спад епідемії. Щоденна кількість перехворіли буде стабільно вище кількості українців, які заразилися.



У Києві вчені прогнозують від 40 до 50 заражень в день в пік захворюваності.



Нагадаємо, станом на ранок суботи, 16 травня, виявили вже 17 858 випадків інфікування коронавірусів. За добу захворіло 528 українців.