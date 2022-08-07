В июне количество заболевших коронавирусом уменьшится

За прогнозами українських вчених, в кінці травня слід очікувати спад епідемії КОВІД-19
Вчені з проекту "ФОРСАЙТ COVID-19" Світового центру даних "Геоінформатика та сталий розвиток" при КПІ ім. Ігоря Сікорського прогнозують спад епідемії коронавируса в третій декаді травня.
Про це повідомляє прес-служба КПІ.
Так, дані вдалося отримати завдяки моделюванню, яке вдалося зробити, використовуючи нейронну мережу Back Propagation. Результати дослідження показали, що в період з 6 по 20 травня Україна буде виходити на "плато" захворюваності: 400-550 нових інфікованих в день.
А вже в третій декаді травня цього року, прогнозують вчені, можливий спад епідемії. Щоденна кількість перехворіли буде стабільно вище кількості українців, які заразилися.
У Києві вчені прогнозують від 40 до 50 заражень в день в пік захворюваності.
Нагадаємо, станом на ранок суботи, 16 травня, виявили вже 17 858 випадків інфікування коронавірусів. За добу захворіло 528 українців.
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