В Іспанії хочуть дозволити підліткам робити аборти без відома батьків

Іспанський уряд має намір внести поправки в законодавство. Зміни будуть стосуватися сфер охорони здоров'я та соціальної політики. В країні залишається відкритим питання щодо підліткових абортів.
Міністр рівності Ірен Монтеро заявила, що жінки повинні мати право "вирішувати, що робити зі своїм тілом".
У 2015 році керівна Народна партія (НП) внесла зміни до законодавства, і громадянкам 16-18 років, щоб зробити аборт, потрібно було отримувати дозвіл батьків.
Монтеро заявила, що реформа цієї сфери "більш ніж необхідна".
Вона додала, що будуть вжиті інші заходи. Зокрема, збільшиться увага до статевого виховання, яке політик назвала "вакциною" в боротьбі з гендерним насильством.
Зміна закону також надасть таким громадянкам право на "нові форми" контрацепції, заявила міністр з парламентської комісії.
Щоб провести відповідні зміни в закон, уряду знадобиться більшість голосів в парламенті - не менше 176 голосів депутатів.
В Іспанії аборти є законними в перші 14 тижнів вагітності жінки.
Міністр рівності Ірен Монтеро заявила, що жінки повинні мати право "вирішувати, що робити зі своїм тілом".
У 2015 році керівна Народна партія (НП) внесла зміни до законодавства, і громадянкам 16-18 років, щоб зробити аборт, потрібно було отримувати дозвіл батьків.
Монтеро заявила, що реформа цієї сфери "більш ніж необхідна".
Вона додала, що будуть вжиті інші заходи. Зокрема, збільшиться увага до статевого виховання, яке політик назвала "вакциною" в боротьбі з гендерним насильством.
Зміна закону також надасть таким громадянкам право на "нові форми" контрацепції, заявила міністр з парламентської комісії.
Щоб провести відповідні зміни в закон, уряду знадобиться більшість голосів в парламенті - не менше 176 голосів депутатів.
В Іспанії аборти є законними в перші 14 тижнів вагітності жінки.
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