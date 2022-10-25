У Фінській затоці біля "Північного потоку" сейсмологи зафіксували низку вибухів

Першим про це повідомив російський "47 канал", посилаючись на щоденний звіт Інституту сейсмології університету Гельсінкі про сейсмічні спостереження в прилеглих районах Фінляндії. Пізніше інформацію підтвердили в коментарі виданню Ilta-Sanomat фінські сейсмологи.Перші чотири вибухи було зафіксовано 20 жовтня, їхня сила становила 1,3–1,8 бала. Перший із них зафіксували о 12.35 за місцевим часом, останній – о 18.33.Фінський сейсмолог Ярі Кортстрем підтвердив, що сейсмічні інциденти, про які повідомляли в новинах, є вибухами."Їх виявили й ідентифікували. Це вибухові сигнали. Принаймні це не землетруси", – сказав він.

Кортстрем також повідомив, що 21 жовтня в тому самому районі було зафіксовано ще один вибух.



Причини вибухів наразі невідомі. За словами Кортстрема, іноді вони стаються через поглиблення дна судноплавного каналу. Також їх фіксують під час військових навчань, коли, наприклад, було підірвано глибинні бомби або міни.

29 вересня в "Північному потоці-2" виявили черговий витік газу. Дві з цих чотирьох пробоїн перебувають у винятковій економічній зоні Швеції. Ще дві – у Данії.

У районі витоків із "Північних потоків" у Балтійському морі засікли російські військові кораблі та підводні човни. рф є головним підозрюваним в організації диверсії на газопроводах, тому що саме "Газпром" мав і можливість це зробити, і мотивацію. Однак у кремлі намагаються перекласти відповідальність на західні країни.