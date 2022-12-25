У ЄС збираються запровадити стелю цін на газ

16:18 25 грудня Київ, Україна

Міністри енергетики країн Євросоюзу у понеділок, 19 грудня, домовилися запровадити стелю цін на газ. Обмеження набудуть чинності з 15 лютого, якщо вартість газу на TTF (найбільшій віртуальній торговій точці в Нідерландах) перевищуватиме 180 євро за мегават-годину протягом трьох днів. Раніше в Єврокомісії вже обговорювали ймовірне запровадження стелі цін на газ, проте тоді йшлося про 275 євро за мегават-годину. У росії заявили, що такий крок будуть розцінювати як "посягання на ринковий процес" і вже готують "заходи у відповідь".

Що можна сказати - "вова путін знову всіх переграв". Крім запровадження верхньої позначки ціни на газ, з лютого набуде чинності ембарго на російські нафтопродукти. Про яку економічну стабільність у росії після цього говоритимуть пропагандисти, залишається загадкою, адже, по суті, для агресора це стане справжнім “ядерним ударом” по бюджету держави. Та й “заходи у відповідь”, якими пригрозили в рф, видаються швидше як лепет ображеної дитини, адже частка російських вуглеводнів на ринку ЄС скоротилася до кількох відсотків і продовжує падати.