22:05 30 жовтня Київ, Україна

“Світ – це. Свобода – це рабство. Незнання – це сила”, - так звучить найголовніший вислів у романі «1984» відомого письменника. Росія начебто зійшла зі сторінок твору в реальне життя. Наче хтось поставив жахливий експеримент. Але росіяни самостійно довели свою країну до такого стану, не чинячи опір мерзенному режиму Кремля.

Недавня промова Путіна на Валдаї підводить остаточну межу процесу трансформації Росії в вигадану Оруеллом країну.. Він знову звинуватив Захід у всіх бідах Росії, України, та й у решті світу. Диктатор заявив, що РФ впоралася з економічною кризою, яка виникла через санкції, і вже успішно адаптувалася до обмежень. Ядерна зброя, за його словами, Росія ніколи не збиралася застосовувати та не шантажувала їм нікого.. Проте найбільш цинічними і сміховинними стали такі слова бункерного істоти: “Ми у чужий двір не ліземо, на відміну них [Заходу]”.

Мабуть, у словах Путіна не пролунало нічого нового. Його промова лише вкотре наголосила, що Росія не збирається змінювати обраний курс ескалації конфлікту, а переговори, які запросив бункерний дід, не матимуть реальної сили. Все це державне утворення підлягає ізолювати доти, доки там не помітні хоч якісь натяки на зміну, а путінський режим, який тепер офіційно визнаний терористичним, слід знищити, як ракову пухлину на тілі всієї планети.