У ЄС вигадали «сіру зону» для України

Австрія, як і деякі інші члени Європейського Союзу, заявляють про неможливість прийняти Україну в ЄС. Більше того, вони також кажуть про неприпустимість надати нашій країні статусу кандидата. Натомість вони мають намір зробити якусь “підготовчу зону”, прибуваючи в якій, Україна виконувала б вимоги Європарламенту щодо досягнення необхідних реформ, розбудовувала систему управління доти, доки члени ЄС не прийняли рішення надати Києву статусу кандидата в Європейський Союз.

Якщо рішення буде прийнято, то Україна потрапить у так звану сіру зону, а це те, чого довгий час добивався путін – позаблоковий статус. Не можна стверджувати, що країни ЄС діють для кремля цілеспрямовано. Цілком зрозуміло, їхнє прагнення прийняти країну, яка повністю відповідає їхнім стандартам. Але своєю впертістю Європейський Союз створить чергову проблему. Агресор і надалі прагнутиме захопити Україну, а ЄС обов'язково витрачатиме мільярди євро на рік на підтримку Києва.

У такому разі найбільш доцільним стане рішення президента Володимира Зеленського розглянути створення власного союзу, про який раніше говорив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Адже в такій “підготовчій зоні” Україна може бути десятиліттями, а в ЄС так і не потрапить, як, наприклад, Туреччина. У разі такого рішення Київ зобов'язаний розцінювати його як “туманну” відповідь і не приймати, по суті, нейтральний державний статус, а шукати гарантів безпеки в особі найближчих партнерів.