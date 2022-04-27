В ЄС купуватимуть важке озброєння для України

Рішення, про яке заявив Шарль Мішель, голова Європейської ради, є унікальним і застосовується ЄС вперше. Унікально воно і тим, що до цього всю зброю Україна закуповувала за свої гроші або брала в кредит і навіть у цьому випадку країни-партнери не хотіли продавати важку військову техніку, але тепер ЄС готові надати її безкоштовно.

Як заявив сам Мішель, “це рішення було важким, проте його вдалося прийняти за кілька годин”. Ймовірно, позитивним результатом стало те, що президент Європейської ради особисто відвідав Київ і зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Безумовно, ця новина дуже позитивна. Тим не менш, залишається питання про терміни постачання та їх кількість. Якщо в ЄС розглядатимуть питання про конкретні види бойових машин та їх кількість довше, ніж рада приймала рішення про надання безкоштовної зброї Україні, то така допомога може стати, м'яко кажучи, не актуальною. Тим не менш, є велика ймовірність, що побувавши у Києві, Шарль Мішель стане одним із найактивніших лобістів у питаннях допомоги нашій країні в ЄС та процес закупівлі, передачі озброєння перейде на новий рівень.