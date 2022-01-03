У чому причина зростання рівня захворюваності COVID-19 в Україні

19:38 21 серпень Київ, Україна

ВООЗ вважає, що подолати другу хвилю COVID-19 можна без введення таких жорстких заходів, як на початку пандемії, тим самим не зупиняючи функціонування економіки.

Політолог Володимир Цибулько зазначив, що поширення в Україні коронавирусной інфекції обумовлено низьким рівнем соціальної відповідальності, який залежить від поведінки політиків.

«Насправді навколо подолання епідемії з'являється багато політики. Коли, наприклад, головний санітарний лікар каже про скасування виборів, то це точно не його функція. В країні зростання рівня захворюваності пов'язаний з низькою відповідальністю громадян. Є правила, які встановили медики для суспільну поведінку: соціальна дистанція, носіння маски, дезінфекція рук. У торгових мережах є фінансова можливість - правил дотримуються. Якщо судити по звичайним людям, то багато хто ставиться оптимістично до існуючим загрозам », - сказав Цибулько.

Він додав, що безвідповідальна поведінка громадян є наслідком того, що політики демонструють недотримання санітарних правил.