17:21 29 травня Київ, Україна

У Росії її ухвалили закон про скасування вікової межі для контрактної служби. Тепер контракт можуть підписувати громадяни агресора старше 40 років. Формально, цей закон знімає і нижню планку, тобто контрактниками можуть "виявитися" неповнолітні рашисти, проте в обґрунтуванні закону представники окупантів написали: "російській армії потрібні висококваліфіковані кадри, які зазвичай старше 40 років".

Насамперед, це стосується колишніх військових льотчиків. За даними ЗСУ, на сьогоднішній день знищено понад 200 літаків супротивника. І якщо заповнити ряди піхоти можна, буквально, будь-ким, то за штурвал бойового літака неможливо посадити і відправити на фронт навіть випускника льотного училища – необхідний великий досвід, щоб машина повернулася назад. Вже стало відомо про збитого генерал-майора запасу ВПС РФ. Канамату Боташеву із республіки Карелія було 63 роки. Свій останній політ на «Су-25» він вирішив здійснити заради вбивства українців, за що й поплатився.

Окрім людей похилого віку, на фронті вже надійшла “найновіша” техніка 50-х, 60-х років минулого століття. Танки "Т-62" і навіть "Т-55" були помічені на південних та південно-східних напрямках. Розконсервовані бронемашини не мають динамічної броні і можуть знищуватися зі пострілу «РПГ-7» навіть у лоба, про що свідчать війни в Афганістані.

Залучення таких реліктів свідчить, що армія рашистів також нескінченна. На жаль, у них ще залишається достатньо техніки більш сучасних зразків, але використання старих танків і людей, які пішли в запас за терміном служби 10-15 років тому, свідчить, що війна на виснаження, яку продовжують рашисти, діє і на них.