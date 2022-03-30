У Білгороді було підірвано склад боєприпасів РФ

Заява українських військових свідчить, що причиною вибуху стала детонація боєприпасів, які решити зберігають ще з часів Другої світової війни. Версію про випущену ракету з території України Київ спростовує. Враховуючи військовий стан та повномасштабну війну, розв'язану агресором, знищення складів боєприпасів противника у прикордонному місті виглядає логічно, але в цьому випадку українська сторона навряд чи спростовувала б свої дії.

Версія про детонацію застарілих боєприпасів цілком ймовірна, однак, недавні події змушують замислитися про диверсію самих рашистів.. Після початку настання окупантів розкрилися факти корупції в армії противника. Броня на деяких танках, як і бронежилети для живої сили, були муляжем. Військова техніка не перестає ламатися досі. Крім того, під час вилучення танків із законсервованого стану виявилося, що лише одна з десяти одиниць техніки перебуває в робочому стані. Деякі з машин виявилися зовсім без двигунів.

Не виключено, що склад боєприпасів у Білгородській області було підірвано, щоб приховати сліди розкрадання військовими. Незалежно від причини, знищення резервів агресора йдуть лише на користь Україні. Що більше їх знищать, то простіше буде нашим військовим перемогти ворога.