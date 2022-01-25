У Білорусі відбуваються незворотні процеси

20:09 09 вересень Київ, Україна

Білоруська влада не припиняє переслідування лідерів опозиції, такі дії тільки поглиблюють кризу та запускають незворотні процеси в країні.

«Президент Білорусі Лукашенко не має та не буде мати легітимності. Єдиний варіант, як він надалі буде утримувати силу, - це силовий варіант. Народ Білорусі більше не визнає його президентом. Довго це триватиме, сказати важко, але точно ні білоруський народ, ні міжнародні партнери не визнають його лідером країни. Фактично утримує владу в країні, але не є легітимним керівником», - сказав Купира.

Однак він додав, що силовим способом утримувати владу можна досить довго, тому прогнозувати реальні терміни неможливо.

«Відповіді, скільки Лукашенко може утримувати владу, немає, тому що Білорусь має свою унікальну ситуацію, і порівнювати безпосередньо ні з чим», - акцентував експерт.

На думку експерта, ситуація в Білорусі відбувається непередбачувано.