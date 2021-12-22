У Білорусі діють прокремлівські «ТІТУШКИ»

Зараз в Білорусі відбувається кримсько-донецький сценарій, на ряду з мирними протестами, розгорнули свою діяльність прокремлівські "ТІТУШКИ".
Так вважає Кандидат в президенти на виборах Білорусі Анна Конопацький
За словами політика, в Білорусі протестують дві категорії:
Є мирні протести, на які виходять громадяни. Наприклад, символом цих протестів стали жінки. Вони виходять проти виборів, які стали суцільним беззаконням.
А є протести, за словами Конопацький, які курируються діями "околороссійскіх, прокремлівських, олігархічних структур і за їхні гроші".
Також Конопацький зазначає, що люди виходять на вулиці білоруських міст проти влади, яка встановилася диктатури.
За словами політика, в Білорусі протестують дві категорії:
Є мирні протести, на які виходять громадяни. Наприклад, символом цих протестів стали жінки. Вони виходять проти виборів, які стали суцільним беззаконням.
А є протести, за словами Конопацький, які курируються діями "околороссійскіх, прокремлівських, олігархічних структур і за їхні гроші".
Також Конопацький зазначає, що люди виходять на вулиці білоруських міст проти влади, яка встановилася диктатури.
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