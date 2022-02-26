Посилення карантину в країні неминуче

Політолог Володимир Фесенко вважає, що виходячи з того, як розвивається епідемія коронавірусу в Україні, країна не зможе уникнути посилення карантинних заходів.
Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.
За словами експерта, в жовтні, ймовірно, масштаби епідемії коронавірусу значно зростуть, і тоді владі доведеться думати хоча б про часткове посилення карантинних заходів не тільки на територіях з "червоним" рівнем епідемнебезпеки, але й в цілому по країні.
Фесенко додав, що посилювати карантин в Україні потрібно акуратно, з мінімальними наслідками для економічної активності.
Також він підкреслив, що вже у вересні збільшилася не тільки кількість заражених, але й стрімко зростає кількість госпіталізованих з Covid-19.
Крім того, Фесенко зазначив одну з головних проблем медицини: недостатня кількість лікарів, додавши, що багато співробітників медустанов звільняються з роботи через побоювання за своє здоров'я і низьку заробітну плату.
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