Посилення карантину в країні неминуче

20:04 02 жовтень Київ, Україна

Політолог Володимир Фесенко вважає, що виходячи з того, як розвивається епідемія коронавірусу в Україні, країна не зможе уникнути посилення карантинних заходів.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.



За словами експерта, в жовтні, ймовірно, масштаби епідемії коронавірусу значно зростуть, і тоді владі доведеться думати хоча б про часткове посилення карантинних заходів не тільки на територіях з "червоним" рівнем епідемнебезпеки, але й в цілому по країні.



Фесенко додав, що посилювати карантин в Україні потрібно акуратно, з мінімальними наслідками для економічної активності.



Також він підкреслив, що вже у вересні збільшилася не тільки кількість заражених, але й стрімко зростає кількість госпіталізованих з За словами експерта, в жовтні, ймовірно, масштаби епідемії коронавірусу значно зростуть, і тоді владі доведеться думати хоча б про часткове посилення карантинних заходів не тільки на територіях з "червоним" рівнем епідемнебезпеки, але й в цілому по країні.Фесенко додав, що посилювати карантин в Україні потрібно акуратно, з мінімальними наслідками для економічної активності.Також він підкреслив, що вже у вересні збільшилася не тільки кількість заражених, але й стрімко зростає кількість госпіталізованих з Covid-19

"Завантаження ліжок пацієнтами з підтвердженим COVID-19 і підозрою на коронавірус станом на 28 вересня перевищило поріг у 50% по Україні і склало 50,4%. Найбільший рівень завантаження ліжок, відведених для пацієнтів з коронавірусом, - у Черкаській (73,4%), Одеській (69,7%), Хмельницькій (63,1%), Донецькій (61,8%) і Вінницькій (61,4 %) областях", - написав фахівець.

Крім того, Фесенко зазначив одну з головних проблем медицини: недостатня кількість лікарів, додавши, що багато співробітників медустанов звільняються з роботи через побоювання за своє здоров'я і низьку заробітну плату.