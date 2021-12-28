Збільшення чисельності НЗФ

Про поповнення лав бойовиків на Донбасі погодився розповісти один із завербованих. За словами людини, йому запропонували вступити до НЗФ та взяти участь у бойових діях проти України. У той самий час опитаний каже, що не знає про плани Росії і не має інформації про майбутній наступ ворога.

Проте до кордонів України стягнуто російські артилерійські знаряддя, важку техніку, а також системи ППО. На супутникових знімках, отриманих закордонними партнерами, видно, що чисельність військових невелика. Проте Кремль будь-якої миті може посилити свої позиції. До того ж за 200 км від кордону стягнуто близько 120 тис. військовослужбовців.

Можливо, вербування нових бойовиків відбувається у рамках гібридної війни. Таким чином Кремль намагається не дати засумніватись у рішучості напасти на Україну. З іншого боку, це може бути недобрим знаком, що напад все ж таки відбудеться, однак він буде локалізований на Донбасі, де вже йдуть військові дії. У будь-якому разі, українській розвідці слід детальніше вивчити те, що відбувається.