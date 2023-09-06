22:41 20 серпня Київ, Україна

У росії відмову від долара назвали дедоларизацією. Усе це з тієї ж “опери” – “денацифікація”, “демілітаризація”. Одним словом – деградація. Так, заборона на торгівлю валютою з агресором, обмеження імпорту російських вуглеводнів, заборона співробітництва з російськими банками, разом із сірим імпортом у рф призвели до вимивання доларів і з країни.

У результаті дефіцит валюти в росії наростає: позичити долари на грошовому ринку коштує 18-19% річних, а у вівторок ставки злітали до 33% — стільки були готові заплатити банки та інші учасники ринку, щоби взяти короткостроковий кредит в американській валюті. Приплив валюти від зовнішньої торгівлі практично обнулився. З початку року курс долара у росії зріс на 40%.

Така ціна російської програми з "дедоларизації". Хоча насправді всі чудово розуміють, з чим пов'язана “відмова” від долара. Захід просто заборонив продаж своєї валюти агресору. Звичайно, у такій ситуації будь-який адекватний світовий актор визнав би свою помилку і розпочав процес із загладжування вини, щоб його країна не пішла за курсом Північної Кореї. Але тільки не путін, який на догоду своїх маячних ідей готовий і надалі знищувати власну державу, та ще й називаючи цей процес "вставанням з колін", "перемогою над однополярним світом" та іншим поєднанням слів, позбавлених будь-якого сенсу.