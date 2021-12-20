«Усольехимпром» - «екологічний Чорнобиль» Іркутська

Поки влада Росії захоплено зайняті зовнішньополітичною діяльністю, всередині їх країни страждають не тільки люди від бідності, а й природа від екологічних катастроф.
Черговий приклад бездіяльності і навмисного знищення природних територій, а заодно і населення - «Усольехимпром» в Іркутській області. Це підприємство з виробництва хлору та інших хімічних речовин, завдало великої екологічної шкоди і було визнано банкрутом у 2017 році, і не дивлячись на це продовжує знищувати екологію.
Це величезна хімічно небезпечне підприємство, яке знаходиться в напівзруйнованому стані. Недбайливі власники викачали з нього останні ресурси і кинули.
А що ж уряд РФ? Воно мало цікавиться такими віддаленими від Кремля територіями, за винятком мітингів і антипутінський протестів. Та й грошей навряд чи виділять на ліквідацію цього «екологічного монстра», адже всі кошти йдуть на озброєння і захист Батьківщини, яка потихеньку задихається і тоне в хімічних відходах.
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