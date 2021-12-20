«Усольехимпром» - «екологічний Чорнобиль» Іркутська

Поки влада Росії захоплено зайняті зовнішньополітичною діяльністю, всередині їх країни страждають не тільки люди від бідності, а й природа від екологічних катастроф.

Черговий приклад бездіяльності і навмисного знищення природних територій, а заодно і населення - «Усольехимпром» в Іркутській області. Це підприємство з виробництва хлору та інших хімічних речовин, завдало великої екологічної шкоди і було визнано банкрутом у 2017 році, і не дивлячись на це продовжує знищувати екологію.

Це величезна хімічно небезпечне підприємство, яке знаходиться в напівзруйнованому стані. Недбайливі власники викачали з нього останні ресурси і кинули.

Величезна кількість ртутьвмісних залишків, заражене ртуттю виробництво, яке потребує демеркуризації. У корпусах заводу зберігаються ємності з хімічно небезпечними речовинами, частина з них знаходиться під тиском. Що там - ніхто не знає. У свердловини, з яких колись вибрали сольовий розчин, закачали нафтовідходи. Поруч тече річка Ангара, і зрозуміло, якщо таку свердловину прорве, річка буде забруднена. Фактично, це територія екологічної катастрофи. Якщо не почати ліквідувати цю бомбу уповільненої дії вже зараз, то експерти прогнозують найближчим часом «екологічний Чорнобиль».

А що ж уряд РФ? Воно мало цікавиться такими віддаленими від Кремля територіями, за винятком мітингів і антипутінський протестів. Та й грошей навряд чи виділять на ліквідацію цього «екологічного монстра», адже всі кошти йдуть на озброєння і захист Батьківщини, яка потихеньку задихається і тоне в хімічних відходах.