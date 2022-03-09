Умови для перенесення виборів

"Єдиний спосіб перенесення виборів - введення надзвичайного стану. Станом на сьогодні я особисто такої необхідності не бачу. Проєкт відповідного указу президента КМУ не розробляється.

Відповідно - не думаю, що цей сценарій можливий до реалізації. Але як сценарій його, безумовно, можна розглядати".