Умови для перенесення виборів
14:52 13 жовтень Київ, Україна
Народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура допустив можливість введення надзвичайного стану (НС) в Україні і, як наслідок, перенесення місцевих виборів через збільшення кількості інфікованих коронавірусом.
Ось що думає з цього приводу міністр Кабміну Олег Немчинов:
"Єдиний спосіб перенесення виборів - введення надзвичайного стану. Станом на сьогодні я особисто такої необхідності не бачу. Проєкт відповідного указу президента КМУ не розробляється.
Відповідно - не думаю, що цей сценарій можливий до реалізації. Але як сценарій його, безумовно, можна розглядати".
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