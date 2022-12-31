Рівень розвитку Росії зупинився на середині ХХ століття

08:01 31 грудня Київ, Україна

Заволзький моторний завод відновить виробництво автомобільних двигунів ЗМЗ 523/524, які з 1963 року. Вони виявилися затребуваними за умов санкцій. Двигуни, ймовірно, будуть використовувати на автобусах ПАЗ та середньотоннажних вантажівках ГАЗ. Передбачається, що виробництво розпочнеться у першому півріччі 2023 року.

Що не так із цією країною? Як можна було при практично нескінченних запасах нафти і газу не розвинути, хоча б, легку промисловість, випуск автомобілів, якісних продуктів, одягу, не мова вже про сучасні технології. Тобто, після Другої світової війни, СРСР увесь час перебував у конфлікті із Заходом, на нього також були накладені санкції, Путін народився у розпал Холодної війни та чекіст, мав як ніхто інший розуміти, що на нього чекає в майбутньому. А що на нього чекає в майбутньому, він, ймовірно, припускав, бо вже після другого президентського терміну почав будувати плани щодо відродження СРСР 2.0, не виключаючи застосування сили.

Це просто не вкладається в голові - двигуни 1963 року "виявилися затребуваними в умовах санкцій". Вже не так важливо, що конструкція цих двигунів, ймовірно 99%, була вкрадена у Заходу за часів Холодної війни. Суть полягає в тому, що в Кремлі сидять настільки застиглі в минулому зморщені "овочі", що для них було невтямки створити щось своє, щоб дійсно бути незалежними в умовах ізоляції. Це нагадує картину, де змія поїдає свій хвіст.

Насправді це дуже добре, що в Кремлі сидять саме такі імперці.. Героїзм та самовіддачу українських захисників важко переоцінити чи перехвалити. Але також просто неможливо не відзначити всю дурість, недалекість і жадібність старих маразматиків Кремля – уламків, давно забутого минулого – які вважають, що будь-яку кризу можна перечекати в бункері і “все якось само по собі вирішитись”. І якщо у випадку з росіянами така схема завжди працювала, то напавши на українців, у бункері вже не відсидишся. Швидше, можна буде тепер відсидітися в ПАЗике з двигуном ЗМЗ 523 1963 випуску, що повільно йде в напрямку Москва - Магадан.