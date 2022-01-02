Рівень напруженості між НАТО, Росією та Україною турбує Туреччину та Великобританію

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що рівень напруженості у відносинах між НАТО, Росією та Україною досяг максимальної позначки. Він підкреслив, що Туреччина не жертвуватиме добрими відносинами з Україною заради Російської Федерації. Про це також заявив і сам глава країни Реджеп Тайіп Ердоган: “Туреччина не збирається ігнорувати свої принципи та близькі відносини з Україною лише тому, що маємо великі зв'язки з Росією.. У багатьох складних рівняннях, подібних до цього, ми робимо те, що вимагає дух часу і наша національна безпека. Це важка робота, але дипломатія для цього існує”.

Окрім Туреччини, занепокоєння щодо нинішньої напруженості висловила Міністр закордонних справ Великобританії Елізабет Трасс. Вона засудила звинувачення Кремля на адресу США та України та закликала Росію до діалогу: “Єдиний вихід із нинішньої ситуації для Росії — це діалог, і я вітаю той факт, що Російська Федерація дала зрозуміти, що вона готова розпочати переговори у січні. НАТО — це оборонний союз, і Україна продовжує виявляти похвальну стриманість перед російськими провокаціями та агресією. Великобританія непохитно підтримує Україну”.

Для Києва це добрий знак. Туреччина надала для України безпілотний комплекс "Bayraktar", а Великобританія виділила додаткову фінансову допомогу в розмірі 1 млрд фунтів.. Підтримка цих країн вагома і дуже цінується, а засудження цими країнами Росії вкотре показує, що їхня думка залишиться незмінною.